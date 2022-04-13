Назначение Россией генерала армии Александра Дворникова командующим войной в Украине представляет собой попытку централизовать командование и управление, поскольку неспособность к слаженным и скоординированным военным действиям до сих пор мешала российскому вторжению.

Об этом сообщает британская разведка, ее отчет опубликован в Twitter Минобороны Британии.

Как и многие высокопоставленные российские генералы, Дворников имеет опыт командования в Сирии. Кроме того, с 2016 года он командует Южным военным округом России, граничащим с Донбассом.

"Российские сообщения недавно подчеркивали прогрессирующее наступление на Донбассе по мере того, как российские силы переориентируются на восток. Выбор Дворникова еще раз демонстрирует, как решительное украинское сопротивление и неэффективное довоенное планирование вынудили Россию пересмотреть свои действия", - говорится в отчете британской разведки.

Ранее британская разведка сообщила, что боевые действия на востоке Украины будут усиливаться в течение следующих двух-трех недель, поскольку Россия продолжает перенаправлять свои усилия туда.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.