ГУ разведки Минобороны опубликовало данные российских оккупантов 234 десантно-штурмового полка (г. Псков), которые совершили военные преступления против украинского народа в Бородянке Киевской области.

Опубликован список фамилии и личных данных первого десантно-штурмового взвода пятой десантно-штурмовой группы второй батальонной тактической группы. Перечень также содержит данные о близких родственниках военных.

"ГУР МО Украины получило список военнослужащих 234 десантно-штурмового полка (войсковая часть 74268) м. Псков, принимавших участие в геноциде народа Украины в Киевской области! Не все из вас дойдут до суда, чтобы предстать перед ним. ГУР гарантирует!"- говорится в сообщении.

Напомним, ранее ГУР Минобороны опубликовало список личных данных российских военных бригады, которая находилась в Буче.

Как сообщалось 9 апреля в Бородянке под завалами нашли 26 погибших. А до этого в Буче в братской могиле около храма в Буче обнаружили почти семь десятков убитых людей. Предстоит идентификация тел.

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