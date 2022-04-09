Исполняющий обязанности председателя Бородянского городского совета Георгий Ерко заявил "Стране", что на сегодняшний день под завалами нашли 26 погибших.

По словам Ерко, в Бородянке которая месяц была под российской оккупацией, приступили к разбору завалов уже четвертого разрушенного многоэтажного дома.

"Разбирать завалы тяжело, нужно все делать очень аккуратно так как там могут находиться люди. Хорошо, что нам помогают волонтеры, которые предоставили крупногабаритную технику, экскаваторы, грузовики",– рассказывает Ерко.



Также он добавил, что в ликвидации завалов в Бородянке задействовано около 300 человек.

"С таким количеством людей и техническим обеспечение еще дней 6-7 понадобится чтобы разобрать все завалы. Предварительно по нашим данным под завалами могут находиться до 200 человек. Первыми разбирают те дома где должно находится наибольшее количество людей",– рассказал Ерко.

Также Ерко говорит, что в городе продолжаются работы по восстановлению коммуникаций.

"Самый большой вопрос у нас по электрообеспечению, облэнерго только сегодня приступило к работам по восстановлению электричества, обещают дней за 4-5 закончить. С газом ситуация лучше, мы уже начали подключение частных и многоэтажных домов, на сегодня газифицировано 4 улицы. Остается открытым вопросы поставки воды и отвод канализации",– рассказал Ерко

По словам Ерко в городе есть проблемы с дизельным топливом, ежедневно его необходимо 5-6 кубов.

"Работает крупногабаритная техника, из-за отсутствия электроэнергии работают генераторы, которым тоже нужен дизель. Сейчас мы столкнулись с проблемой, что из-за разрушенного административного здания казначейства у нас нет технической возможности проплатить счета за дизель, а это очень большие деньги",– рассказывает Ерко.

Также Ерко пока не рекомендует возвращаться в Бородянку так как это увеличивает нагрузку на коммуникации.

"До начала войны в Бородянке проживало около 14 тысяч человек, сейчас здесь находится около 1400 человек. Чтобы люди могли возвращаться нужно восстановить работу всех коммуникаций и коммунальных служб, а также провести полное разминирование",– рассказал Ерко.

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