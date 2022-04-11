Оборона Мариуполя продолжается, связь с военными есть. Об этом сообщает главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный.

"Подчеркиваю, что проведение оборонных операций не является темой публичных обсуждений. Мы делаем возможное и невозможное для Победы и сохранения жизни личного состава и мирных жителей во всех направлениях. Верьте в Вооруженные Силы Украины!", - написал Залужный в соцсети.

Эта публикация появилась после обращения на странице в ФБ 36-й отдельной бригады морской пехоты, в котором заявлялось, что силы подразделения на исходе и практически никакой реальной помощи им не оказывается.

Напомним, заместитель командира полка "Азов", офицер Святослав Паламар с позывным "Калина" рассказал о страшной ситуации в Мариуполе и заявил, что бойцы не могут связаться с политиками уже две недели - те попросту не отвечают на их звонки. Между тем "Калина" напомнил, что обороняющиеся бойцы ждут, когда Украина придет на помощь Мариуполю и только благодаря этой вере они и сражаются. Также мы сообщали, что в "ДНР" предложили ударить химоружием по украинским бойцам, держащим оборону "Азовстали".

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.