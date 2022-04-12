Российские спецслужбы планируют серию терактов с минированием и подрывом жилых домов, больниц и школ в российских населенных пунктах с целью эмоционально всколыхнуть россиян и для ещё большего нагнетания антиукраинских настроений в обществе.

Об этом заявляет ГУР Минобороны Украины.

По данным ГУР Минобороны, могут быть нанесены ракетные удары по Белгороду и Крыму. По словам начальника ГУР Кирилла Буданова, провальное выполнение плана по мобилизации в России вынуждает путинский режим задействовать грязные сценарии.

"В последние дни российские власти все активнее разгоняют маховик антиукраинской истерии. В Белгородской и Курской областях активно роются окопы, нагнетается паника по поводу мнимого наступления украинских добровольческих батальонов и диверсионных групп", - заявил Буданов.

Ранее мы писали, что в граничащем с Украиной районе Белгородской области РФ разрушили ж/д пути.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.