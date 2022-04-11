Россия почти закончила подготовку к наступательной операции на Донбассе и готовится к наступлению в ближайшее время.

Об этом заявил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

По словам Мотузяника, Россия продолжает перегруппировывать войска для наступления в восточной операционной зоне, наращивает систему управления и материально-техническое обеспечение.

Основные усилия врага на текущем этапе:

Подготовка к разгрому группировки Объединенных сил;

Установлению полного контроля над Донецкой и Луганской областями;

Обеспечению устойчивого сухопутного коридора с Крымом.

Также спикер Минобороны Украины заявил, что в зависимости от развития событий на Донбассе Россия будет принимать решение о возобновлении наступления на Киев.

Отметим, что со стороны РФ продолжают звучать угрозы Киеву. Сегодня ночью Кадыров заявил, что после наступления на Донбассе "дальше заберем Киев и другие города".

Также сообщалось, что сегодня глава Киевской Городской Военной Администрации Николай Жирнов заявил, что пока нет мира, Киев должен быть готов к обороне.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о наступлении самого сложного этапа войны с РФ, от которого зависит, выстоим мы или нет.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.