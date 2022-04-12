Заместитель министра обороны Анна Маляр предварительно не подтверждает сообщение о химатаке в Мариуполе. По ее словам, более вероятно, могло иметь место применение фосфорных боеприпасов.

Об этом Маляр сообщила в эфире телемарафона.

Анна Маляр уточнила, что информация о химатаке сейчас проверяется. Также по ее словам, в целом риск применения химоружия против Украины остается высоким.

Напомним, "Азов" сообщил об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия вечером 11 апреля.

После этого советник главы ОП Алексей Арестович сказал, что власти проверяют информацию о химической атаке в Мариуполе.

Кроме того, США пока не подтверждают химатаку в Мариуполе, но Вашингтон знал о планах РФ применить отравляющие вещества.

Отметим, что ранее о том, что РФ может применить в Мариуполе фосфорные бомбы, сообщала разведка Британии.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" следит за ситуацией в Мариуполе, Киеве, Харькове и других городах в обновляемом материале.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.