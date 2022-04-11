Украина готова к любым сценариям хода войны и при этом отдает себе отчет в том, что враг превосходит ВСУ численностью и вооружением. Об этом в эфире телемарафона сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"Мы не должны недооценивать врага, российскую армию. Она в конечном счете численностью превосходит, она вооружена в большом количестве, и военной техникой, и вооружением. И это надо учитывать. У них достаточно ракет с учетом того, что они уже более тысячи сюда выпустили. И это мы тоже должны понимать. Поэтому мы готовы к любому сценарию и готовы рассматривать любые сценарии, и угроза этих сценариев есть. Это очень сложная, изнурительная борьба", - заявила Маляр.

По ее словам, героическую и мощную оборону Мариуполя нужно рассматривать в контексте всего государства, поскольку этот город концентрирует на себе большое число российских войск и фактически задерживает их на себе, не позволяя им идти по другим направлениям.

Замминистра обороны добавила, что применяются все возможные меры и средства, для того, чтобы спасти там "людей и всю ситуацию".

Напомним, заместитель командира полка "Азов", офицер Святослав Паламар с позывным "Калина" рассказал о страшной ситуации в Мариуполе и заявил, что бойцы не могут связаться с политиками уже две недели - те попросту не отвечают на их звонки. Между тем "Калина" напомнил, что обороняющиеся бойцы ждут, когда Украина придет на помощь Мариуполю и только благодаря этой вере они и сражаются. Также мы сообщали, что в "ДНР" предложили ударить химоружием по украинским бойцам, держащим оборону "Азовстали". В свою очередь главком ВСУ Залужный заявил, что связь с защитниками Мариуполя есть и оборона города продолжается.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.