Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что власти проверяют информацию о химической атаке в Мариуполе.

Сегодня о ней сообщил полк "Азов", который базируется на заводе "Азовсталь".

Бывший командир "Азова" Андрей Билецкий рассказал, что вследствие атаки с воздуха пострадали трое военных.

"У них есть все признаки отравления боевыми отравляющими веществами", - заявил Билецкий.

Ранее о том, что на "Азовстали" могут применить химическое оружие, заявлял спикер "Народной милиции ДНР" Эдуард Басурин. Штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам", сказал Басурин.

Через несколько часов после этого "Азов" сообщил о химатаке.

"Российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", - было сказано в сообщении.

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