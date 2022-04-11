"Азов" сообщает, что российские войска использовали в Мариуполе отравляющее вещество неизвестного происхождения. Его сбросили с вражеского БПЛА.

"Около часа назад российские оккупационные войска использовали против украинских военных и гражданских лиц в городе Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения, сброшенное с вражеского БПЛА", - сказано в сообщении.

Согласно информации, у пострадавших наблюдается дыхательная недостаточность, вестибуло-атактический синдром.

Последствия использования неизвестного вещества уточняются.

Ранее сегодня в "ДНР" предложили применить химическое оружие против украинских военных, которые обороняются на "Азовстали". Штурмовать подземные укрепления "Азовстали" в Мариуполе смысла нет, поэтому нужно "обратиться к химическим войскам", сказал представитель "ДНР" Эдуард Басурин.

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