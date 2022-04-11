Российские военные взяли в плен грузовое судно SMARTА, которое было в порту Мариуполя. Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова.

На территории Мариупольского морского торгового порта военными РФ были захвачены и вывезены в неизвестном направлении члены экипажа судна SMARTA под флагом Либерии и жена капитана судна, которая в то время находилась на борту. По предварительным данным, они были вывезены в направлении Донецка.

18 человек являются гражданами Украины, один – гражданин Египта. Связи с экипажем и женой капитана нет.

Сухогруз зашел в порт Мариуполя 21 февраля и далее следовал в Турцию. Однако из-за начала войны он не получил разрешение на выход в море и остался пришвартованным к 18-му причалу Мариупольского порта.

Скриншот: Facebook/Людмила Денісова

Напомним, что раньше Минобороны России заявило, что российские военные обстреляли украинский сухогруз, который подошел к Мариуполю, "чтобы эвакуировать Азов".

Также ранее мы писали, что в порту Мариуполя тонет обстрелянное ВС РФ гражданское судно под флагом Доминиканской республики.