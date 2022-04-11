В Мариуполе погибли десятки тысяч человек. Этот город Россия хочет сделать "показательно уничтоженным городом".

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к парламенту Южной Кореи.

"Худшая ситуация в Мариуполе. Мариуполь разрушен. Там десятки тысяч погибших. Но даже несмотря на это, россияне не останавливают наступательную операцию. Они хотят сделать так, чтобы Мариуполь был показательно уничтоженным городом", - заявил он.

Напомним, разведка Британии считает, что РФ может применить в Мариуполе фосфорные бомбы.

Также писали, что Зеленский допустил, что российская армия может пойти на Одессу и уничтожить ее, как и Мариуполь.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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