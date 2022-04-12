Заместитель мэра Мариуполя Сергей Орлов назвал "фейком" обращение 36-й бригады морской пехоты о критической ситуации в городе и отсутствии боеприпасов.

Об этом Орлов заявил в комментарии BBC.

"Информация о морских пехотинцах — фейк. Я фейки не комментирую", - заявил Орлов.

По его словам, сопротивление продолжается.

"Украинские воины продолжают оборонять центральную и южную части, а также промышленные зоны и так далее", - сказал вице-мэр.

Отметим, что это первый представитель украинской власти, кто заявил, что пост 36-й бригады - фейк. При этом спустя почти сутки ни в Минобороны, ни на Банковой не опровергали подлинности этого сообщения. Само же оно по-прежнему опубликовано на странице бригады.

Напомним, вечером 11 апреля "Азов" сообщил об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия.

После этого советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что власти проверяют информацию о химической атаке в Мариуполе.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" рассказывала об основных событиях предыдущего дня, 11 апреля.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.