В ночь с 11 на 12 апреля американский Институт изучения войны опубликовал новую карту боевых действий в Украине. Сообщается, что российские силы в ближайшие дни планируют возобновить наступательные операции к юго-востоку от Изюма и, возможно, сначала отклонятся на юго-запад, чтобы обойти украинские оборонительные позиции, чтобы достичь и захватить Славянск.

Об этом институт сообщает в Facebook.

В институте также сообщают, что российские силы разделили украинских защитников в Мариуполе пополам и будут продолжать усилия по завершению захвата оставшихся очагов украинского сопротивления, возможно, в том числе с применением химического оружия.

"Украинские защитники в Мариуполе поздно вечером 11 апреля заявили, что 11 апреля российские войска применили химическое оружие с беспилотников против украинских войск в Мариуполе. Институт не может независимо подтвердить эти сообщения. Однако официальный представитель обороны "ДНР" Эдуард Басурин заявлял, что российские силы, вероятно, применят химическое оружие неуказанной формы против украинских сил в Мариуполе", - говорится в отчете.

Также сообщается, что российские войска не смогли добиться значительного прогресса в продолжающихся штурмах Северодонецка, Попасной и Рубежного 11 апреля.

"11 апреля российские войска продолжали стягивать войска в Харьковскую область для усиления наступательных операций на Изюмском направлении", - сообщил институт.

Также указывается, что российские войска не предпринимали каких-либо значительных наступлений против украинских позиций в Херсонской области и 11 апреля продолжали попытки улучшить свои оборонительные позиции.

Война в Украине продолжается уже 48-й день. "Страна" рассказывала об основных событиях предыдущего дня, 11 апреля.

Также мы анализировали, что изменилось на 47-й день войны в Украине. Главное событие - это тяжелая ситуация в Мариуполе и появившееся обращение морпехов из ВСУ, которые сообщили об истощении ресурсов и отсутствии боеприпасов. Также украинские власти стали чаще говорить, что Россия снова собирается напасть на Киев. Кроме того, со дня на день ждут начала большого наступления РФ на востоке Украины.

Отдельно мы подробно рассказывали, что происходит в Мариуполе и почему украинские военные говорят о "крайнем бое".

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о ситуации на фронте и последних событиях, связанных с войной в Украине.