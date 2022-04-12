В США отреагировали на информацию о химической атаке в Мариуполе. Пентагон пока не может ее подтвердить. В Госдепе заявили, что США ранее предупреждали украинскую сторону о вероятности применения РФ химические вещества в городе.

В частности, представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Пентагон не может подтвердить сообщение о том, что российские войска использовали химическое оружие в Мариуполе, сообщает CNN.

"Эти сообщения, если они правдивы, отражают беспокойство, которое у нас было насчет потенциала России в использовании в Украине различных средств борьбы с массовыми беспорядками, включая слезоточивый газ, смешанный с химическими веществами", - сказал Кирби.

В Госдепе также пока не подтвердили химическую атаку. Однако отметили, что ранее Вашингтон предупреждал Киев о такой возможности. По словам представителя Госдепа США Неда Прайса, до сегодняшнего дня США была доступна "достоверная информация о том, что россияне, возможно, готовились использовать отравляющие вещества, потенциально слезоточивый газ, смешанный с другими отравляющими веществами", чтобы ослабить и вывести из строя украинских военных и гражданских в Мариуполе, ослабить оборону города.

"Мы поделились этой информацией с нашими украинскими партнерами. Мы собираемся поговорить с ними напрямую, чтобы попытаться определить, что именно здесь произошло, и как только мы получим дополнительную достоверность, мы будем в лучшем положении, чтобы сказать, что это было или что это могло быть", - заявил Прайс.

Напомним, "Азов" сообщил об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия вечером 11 апреля.

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