Президент Украины Владимир Зеленский записал новое видеообращение.

Главное из заявлений Зеленского:

Зеленский анонсировал создание юридического механизма по расследованию военных преступлений России. По его словам, это следствие должно проходить быстро, "чтобы не ждать десятки лет". Как будет работать этот спецмеханизм, власти расскажут в ближайшее время. Зеленский также упомянул угрозы "ДНР" применить химическое оружие против частей ВСУ в "Азовстали". Заявил о том, что Европа должна усилить санкций против России, в первую очередь - ввести нефтяное эмбарго. Говоря о положении дел на фронте, Зеленский заявил, что "военно-технические возможности России ещё очень высокие". Но украинцы, по его словам, "несравненно смелее". Тем не менее, чтобы деблокировать Мариуполь, нужны поставки самолётов, артиллерии и тяжёлой бронетехники, однако Украине "все ещё приходится выдавливать необходимые решения" у западных партнёров.

Ранее мы сообщали, что Зеленский подписал указ об отмене весеннего призыва и демобилизации из армии.

Также "Страна" писала, что "Азов" проинформировал об использовании в Мариуполе войсками России химического оружия.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.