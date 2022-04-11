В результате сегодняшних обстрелов Харькова погибли 8 человек, в том числе ребенок 13 лет.

Об этом говорится в вечернем сообщении губернатора области Олега Синегубова.

Также, по его информации, есть 19 раненых, среди них двое детей – 4 и 9 лет.

Синегубов сообщил, что был обстрелян район Холодной Горы, также была обстреляна Салтовка, где снаряд попал в 16-этажный дом.

Кроме того, по информации губернатора, было зафиксировано использование врагом мин отложенного действия.

Их обнаружили в разных районах Харькова – Индустриальном, Киевском, Немышлянском и др. Спасатели ликвидировали их весь день, удалось уничтожить более 80 мин.

Ранее мы писали, что войска РФ за сутки нанесли 66 ударов по Харьковской области. Погибли 11 человек, среди них - ребенок.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео - в Telegram-канале "Политика Страны".

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем наши приложения в AppStore и Google play.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.