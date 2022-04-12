Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков сообщает о том, что у границы с Украиной в районе Шебекино разрушены железнодорожные пути.

Об этом Гладков пишет в Telegram-канале.

"В Шебекинском городском округе повреждение железнодорожных путей. Жертв и пострадавших нет. Разрушено только железнодорожное полотно. На месте работает оперативная группа. О причинах сообщу позже", - написал он.

Напомним, ранее Белгородская область стала третьей в России, где ввели желтый уровень террористической угрозы из-за войны.

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