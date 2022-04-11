Вслед за Воронежской и Курской областью желтый уровень террористической опасности введен и в Белгородской области России.

Об введении "желтого" режима объявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Данный режим вводится для усиления работы спецслужб, но и мы должны в этот момент им помогать и быть более бдительными. Также с сегодняшнего дня и до 25 апреля подписал постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов по всей области, чтобы не пугать людей лишними громкими звуками", - написал он.

Отметим, что Белгородская область соседствует с Харьковской областью Украины.

Скриншот: Telegram/Настоящий Гладков

Напомним, что недавно в России обвинили Украину в минометном обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка, что в Курской области. Этот населенный пункт граничит с Сумской областью Украины.

Кроме того, недавно в России заявили, что причиной взрыва на военном складе в Белгороде 29 марта был украинский удар ракетой "Точка-У". Хотя изначально сами же говорили о пожаре.