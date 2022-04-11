Оккупанты предписывают возобновить учебный процесс в школах на захваченных территориях Украины в районах на границе ведения боевых действий.

Об этом в Facebook сообщает омбудсмен Людмила Денисова.

В частности, такие факты зафиксированы в Волновахе Донецкой области, где с 11 апреля начинается обучение в школах.

"Вероятно, такие действия оккупантов направлены на усложнение операции по предстоящему освобождению города Вооруженными Силами Украины и возможным провокациям с жертвами ради дискредитации и обвинения украинской стороны. В таком случае дети фактически станут пленниками и живым щитом для войск российского агрессора", - считает Денисова.

Напомним, российская армия наращивает силы вблизи Харьковской области и Донбасса.

О том, что войска РФ на этой неделе перейдут к более масштабным действиям на востоке нашей страны, сообщал президент Украины Владимир Зеленский.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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