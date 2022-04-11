Власти Воронежской области ввели высокий уровень террористической угрозы в Кантемировском и Россощанском районах. Эти районы граничат с Луганской областью Укиаины. Причиной называют "предполагаемые провокации националистов".

Ранее такой уровень ввели в Курской области.

Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Наши Кантемировский и Россошанский районы являются приграничными. Поэтому я принял решение о введении в этих двух муниципалитетах "желтого" уровня террористической опасности. Это - средний уровень из трех существующих", - сообщил он.

Гусев назвал меру исключительно профилактической. Режим будет действовать 15 суток, начиная с 11 апреля. Усилится работа силовых структур, обеспечивающих порядок и безопасность. На повседневной жизни рядовых граждан он никак не скажется, и никаких ограничений не повлечет. Губернатор попросил земляков повысить бдительность, и сообщать в органы о подозрительных личностях и предметах.

Скриншот: Telegram/Гусев

Напомним, что недавно в России обвинили Украину в минометном обстреле пограничного поста в районе населенного пункта Елизаветовка, что в Курской области. Этот населенный пункт граничит с Сумской областью Украины.

Кроме того, недавно в России заявили, что причиной взрыва на военном складе в Белгороде 29 марта был украинский удар ракетой "Точка-У". Хотя изначально сами же говорили о пожаре.