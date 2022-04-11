В телеграм-каналах распространяется видео, на котором девушка в украинской национальной одежде перерезает горло российскому солдату.

Солдат не настоящий, а видео - постановка. Его героиня сперва рассказывает о том, как россияне столетиями издевались над украинцами, "пока в мирной хлеборобской нации не проснулось нечто страшное... Наш первичный и древний украинский бог. И теперь мы собираем нашу кровавую жатву".

С этими словами она поднимает серп и перерезает горло солдату, которого держит другой рукой за полосатый тельник. Далее она говорит, что все россияне, которые пришли в Украину, будут убиты.

"Добро пожаловать в ад", - заключает героиня ролика. Теперь это видео активно распространяется по российским телеграм-каналам.

Но впервые оно было опубликовано в инстаграм львовской актрисы Андрианны Курилец. Которая, собственно, и снялась в ролике.

Курилец работала в театре Марии Заньковецкой, а также играла на сцене молодежного театра Melpomena во Львове. Сейчас все свои аккаунты в Сети Андрианна скрыла.

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