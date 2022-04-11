В Украине создают специальный лагерь для российских военнопленных, так как сейчас очень много в нашей стране. В будущем военнопленных РФ будут обменивать на украинских граждан и военнослужащих.

Об этом сообщила омбудсмен Людмила Денисова в интервью "Левому берегу".

"Работа в этом направлении ведется. Действительно, есть такая позиция и цель, чтобы создать отдельный лагерь. У нас достаточно неработающих колоний, в которых нет удерживаемых лиц. Какую-то можно передать Вооруженным силам Украины, Министерству обороны Украины и там сделать такой лагерь", - сказала она.

Напомним, вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что состоялся третий обмен пленными с россиянами. В Украину удалось вернуть 26 человек, из них 12 - военных и 14 гражданских.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

Также мы писали о том, что в Украине из-за войны возникли проблемы с автосервисом. Нарастает дефицит запчастей и расходников. Перебои с поставками есть практически во всех сегментах рынка. "Страна" разбиралась, почему пропали запчасти и как сейчас работает автосервис.

Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.