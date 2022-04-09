Вице-премьер Ирина Верещук сообщила, что состоялся третий обмен пленными с россиянами. В Украину удалось вернуть 26 человек, из них 12 – военных и 14 гражданских.

Об этом Ирина Верещук написала в Facebook.

"По приказу президента Зеленского сегодня прошел третий обмен пленными. Домой возвращаются 12 наших военных, из которых одна женщина-офицер. Также мы освободили 14 гражданских, включая 9 женщин. Всего 26 наших людей", - говорится в сообщении чиновницы.

Между тем в России заявляют, что во время нового обмена пленными из Украины вернулись 32 дальнобойщика. Об этом сообщила уполномоченная по правам человека РФ Татьяна Москалькова.

"При участии института Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации произошёл обмен дальнобойщиками. Вернулись домой 32 российских водителя и 20 украинских, а также ряд граждан Беларуси", - рассказала Москалькова в своем Телеграм.

Напомним, что первый обмен между сторонами состоялся 16 марта. Тогда 9 российских солдат-срочников, захваченных в плен, обменяли на мэра Мелитополя Ивана Федорова.

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