Ассоциация городов Украины (АГУ) обратилась к международным партнерам с просьбой помочь в освобождении пленных мэров, которых Россия взяла в плен. Подробно об этой инициативе "Стране" рассказал исполнительный директор АГУ Александр Слобожан.

"С первого дня войны мы ведем реестр пленных представителей местной власти, не только мэров. По нашим подсчетам, за время войны около 30 должностных лиц местного самоуправления были похищены оккупантами. Причем не только войсками РФ, а и т.н. "народной милицией" т.н. "ДНР". Мы ведем и постоянно обновляем статистику. Постоянно говорят о захваченных мэрах, но были случаи, что похищали и старост в селах, два секретаря совета погибли в Харьковской области, а главу Мотыжина, которая пропала, обнаружили мертвой вместе с семьей, когда освободили Киевскую область. Поэтому важно все случаи фиксировать. Сейчас 11 человек до сих пор в плену, с ними не установлена связь и их местонахождение неизвестно", - сообщает "Стране" Слобожан.

Ассоциация городов Украины обратилась в несколько международных организаций с просьбой помочь освободить пленных представителей местного самоуправления.

"Мы отправили обращения в Конгресс местных и региональных властей Совета Европы. Они включены в процесс и уже помогали нам освободить, к примеру, мэра Мелитополя. Благодаря их помощи, а также ключевой роли Офиса президента Украины, состоялся обмен мэра Мелитополя и еще двух мэров, и они были освобождены по нашему обращению", - отметил Слобожан.

Также АГУ обратилась в Представительство Украины в ЕС, Делегацию ЕС в Украине, Европейский комитет регионов, Совет европейских муниципалитетов и регионов, Международную ассоциацию сити-менеджеров (ICMA), Ассоциацию европейских городов EUROCITIES.

Слобожан объяснил, в чем заключается помощь этих международных структур.

"Они фиксируют факт преступления - а похищение представителей местного самоуправления является военным преступлением. Задача мэра - чтобы в городе была вода, газ, тепло, свет, а когда его берут в плен, кто этим займется? Международные организации помогают с их освобождением - у них есть свои различные закрытые инструменты, они помогают данными, задействуют другие международные структуры вроде Красного Креста. Они проводят системную работу, благодаря их участию об этом пишет западная пресса", - уточнил Александр Слобожан.

Напомним, в Луганской области четверо мэров перешли на сторону России.

Ранее мы писали о том, что согласившийся сотрудничать с оккупантами мэр Балаклеи с семьей выехал в РФ.