Снятый на видео, как утверждается, расстрел раненых российских пленных украинскими военными требует проведения следствия и выяснения обстоятельств произошедшего, заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Его слова приводит издание "Настоящее время".

"Я бы хотел, чтобы мы – если будем видеть, я сразу скажу, если мы получим доказательства любых неправых действий наших Вооруженных сил – безусловно, мы будем нормативно возвращать их в правовое поле. Но подчеркну, слишком много фейков, которыми РФ пытается оправдать свои зверства", – сказал Подоляк.

Он добавил, что, с другой стороны, понимает "эмоциональный фон украинского общества и армии".

"Считаю, что в принципе их действия – максимально жесткие по отношению к военнослужащим российским – оправданы именно эмоциональным фоном соответствующим", – выразил свое мнение Подоляк.

Тем временем ту же тему прокомментировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Я не видел этого, я слышал об этом. Хочу заверить вас, что украинская армия соблюдает правила ведения войны. Конечно, могут быть отдельные случаи нарушения этих правил, и они, безусловно, будут расследованы", - заверил министр.

Как писала "Страна", ранее газета The New York Times сообщила, что ей удалось установить подлинность появившегося в соцсетях видео, на котором украинские военные выстрелами в упор добивают раненых российских военнослужащих.

Также мы приводили заявление командира воюющего за Украину "Грузинского легиона" Мамуки Мамулашвили, что его подразделение не будет брать в плен российских солдат.