В Курской области, граничащей с Украиной, с понедельника, 11 апреля, вводится желтый уровень террористической опасности в связи с возможными провокациями "со стороны украинских националистов".

Об этом заявил губернатор Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

"На территории области установлены контрольные пункты наблюдения, где будут находиться военные и полиция, усилено патрулирование населённых пунктов", – написал Старовойт.

Кроме того, губернатор предупредил жителей о необходимости быть бдительными. Он попросил обращать внимание на оставленные без присмотра вещи, сохранять спокойствие и оказывать поддержку спецслужбам.

Напомним, в России обвинили Украину в минометном обстреле погранпоста в Курской области.

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