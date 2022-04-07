В России заявили, что причиной взрыва на военном складе в Белгороде 29 марта был украинский удар ракетой "Точка-У". Хотя изначально сами же говорили о пожаре.

Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

В РФ возбудили уголовное дело в отношении неустановленных военнослужащих ВСУ, обвинив их в обстреле склада в Белгороде с территории Харьковской области.

По данным СК, 8 человек получили ранения и были госпитализированы.

Кроме того, повреждена 21 единица техники, в результате пожара и последовавших взрывов разрушен склад в месте временной дислокации воинской части.

Напомним, в день пожара на складе сообщалось об отсутствии пострадавших.

Версия о причастности Украины тогда также не озвучивалась. Официальной причиной называли пожар.

Пару дней спустя в Белгороде также нанесли ракетный удар по нефтебазе.

При этом секретарь СНБО Данилов заявил, что Украина не имеет отношения к взрывам на белгородской нефтебазе.

Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

"Страна" анализировала главные события 6 апреля на полях сражений и дипломатических фронтах. На фронте было относительное затишье. Продолжалось накопление российских сил для броска на Донбасс со стороны Харьковской области. США ввели новые санкции против России, о санкциях в отношении "Сбербанка" объявил Лондон.

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