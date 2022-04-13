Владимир Зеленский выпустил традиционное ночное обращение. в котором прокомментировал задержание народного депутата Виктора Медведчука и предложил обменять его на пленных.

"Очень символично, что именно в день космонавтики был задержан господин Медведчук. Он прятался 48 дней, и вот наконец решил попробовать сбежать за пределы нашего государства. Что же, для этого "космонавта" в плохом смысле слова не сработало знаменитое "Поехали!". Считаю особенно циничным с его стороны использование военного камуфляжа. Пытался так замаскироваться. Вот такой "вояка". Вот такой "патриот", - сказал Зеленский.

Зеленский считает, что раз нардеп надел форму, то он "подпадает под правила военного времени" и предложил России обменять его на украинских пленных.

"Что ж, если Медведчук сам выбрал для себя военную форму, он подпадает под правила военного времени. Предлагаю Российской Федерации обменять этого вашего парня на наших парней и девушек в русском плену. Поэтому важно, чтобы наши правоохранительные органы и военные также рассмотрели такую возможность", - заявил Зеленский.

Напомним, Зеленский первым сообщил о задержании оппозиционного политика.

Затем эту информацию подтвердила СБУ.