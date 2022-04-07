Нацполиция сообщила, что суд арестовал активы Оксаны Марченко – жены Виктора Медведчука. Средства от их реализации должны будут пойти на нужды ВСУ и восстановление разрушенной войной инфраструктуры.

Среди этих активов указываются три квартиры, два имущественных комплекса, ценные предметы искусства и транспортные средства.

Кроме того, во время обысков на даче Медведчука на Закарпатье изъяли более 300 картин известных художников (авторы - Бокшай, Эрдели, Манайло, Шолтес, Глюк), снегоходы, квадроциклы и автомобили.

Напомним, Львовский суд заочно арестовал Виктора Медведчука.

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Война в Украине продолжается уже 43-й день. Мы следим за ситуацией в Харькове, Сумах, на Донбассе и в других регионах в обновляемом материале.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 42-го дня войны и санкциях, которые Запад ввел против РФ.