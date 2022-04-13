Советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что Служба безопасности Украины задержала народного депутата Виктора Медведчука не в Киеве.

Об этом он рассказал 12 апреля в интервью Марку Фейгину.

"Медведчук не был в Киеве. Его взяла Служба безопасности Украины, которая, скажем так деликатно, искала, искала и нашла", - заявил советник Ермака.

По его словам, Медведчук - "очень ценный ресурс", который может рассказать, кто продвигал пророссийские настроения в Украине.

"Он сейчас очень много интересных подробностей расскажет", - заключил Арестович.

Как рассказывала "Страна", первым о задержании Медведчука сообщил в своем Инстаграме Владимир Зеленский.

"Проведена спецоперация благодаря СБУ. Молодцы! Детали позже", - написал в соцсети Зеленский и опубликовал фото изможденного и заросшего оппозиционного политика.

Некоторое время спустя сама СБУ отчиталась о поимке Медведчука. В спецслужбе рассказали, что провели "молниеносную и опасную многоуровневую спецоперацию по задержанию.

В Кремле тоже отреагировали на информацию о задержании в Украине Медведчука, который является кумом Владимира Путина. Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что информация нуждается в проверке.