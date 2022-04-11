Суд передал арестованную яхту "Royal Romance" Виктора Медведчука в распоряжение Агентства по розыску и управлению активами.

Об этом со ссылкой на соответствующее решение суда пишет "Украинская правда".

Решение вынес 11 апреля 2022 следственный судья Лычаковского районного суда города Львова Сергей Гирич.

16 марта 2022 года на это имущество Медведчука был наложен арест в уголовном производстве 22201613000000212.

Пятипалубная яхта "Royal Romance" Виктора Медведчука, по данным СМИ, находилась в порту города Риека в Хорватии. Сообщалось, что в середине марта местная полиция арестовала ее.

Напомним, 18 марта ГБР сообщило, что Львовский суд заочно арестовал Виктора Медведчука. До этого он находился под домашним арестом по так называемому делу об "угольной госизмене", по которому проходит и Петр Порошенко.

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