Владимир Зеленский сообщил, что провел телефонную беседу с президентом США Джо Байденом. По его словам, стороны обсуждали предоставление помощи Украине и новые санкции против Российской Федерации.

О содержании разговора Зеленский написал в своем Твиттере 13 апреля.

"Продолжил постоянный диалог с президентом США. Дали оценку российским военным преступлениям. Обсудили дополнительный пакет оборонной и возможной макрофинансовой поддержки Украине. Договорились об ужесточении санкций", - сообщил Твиттер президента.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие ситуации с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.