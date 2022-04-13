Президент США Джо Байден объяснил, почему он назвал действия РФ в Украине геноцидом. По его словам, доказательств об "ужасающих" действиях российских военных в Украине становится все больше.

Об этом Байден заявил в разговоре с журналистами в Де-Мойне.

"Я назвал это геноцидом, потому что становится все более понятным, что Путин просто пытается уничтожить даже идею быть украинцем", - сказал президент США.

Он также заявил, что доказательств этому становится все больше, и они различаются с теми, что всколыхнули мир на прошлой неделе. Байден назвал действия россиян "ужасающими". Он добавил, что юристы будут определять, подпадает ли это под определение геноцида.

"Но мне кажется, что да", - сообщил он.

Отметим, что ранее Байден называл российскую агрессию против Украины не геноцидом, а военным преступлением.

Также мы писали, что в Раде предлагают признать действия РФ в Украине геноцидом.

Война в Украине продолжается уже 49-й день. "Страна" в обновляемом материале следит за происходящим на фронте и в городах.

Также мы рассказывали, что изменилось на 48-й день войны. Вчера президент РФ Владимир Путин заявил, что переговоры Киева и Москвы вернулись в тупиковое состояние. Также Путин сказал, что "спецоперация" будет продолжена с учетом всех заявленных ранее целей. Кроме того, продолжилось развитие сюжета с Мариуполем, где на украинские позиции продолжается наступление сил противника.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о последних событиях в Украине и вокруг нее.