Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден на данный момент не планирует посещать столицу Украины.

Об этом Джейк Салливан сообщил в интервью телекомпании NBC, вышедшем в эфир в воскресенье, 10 апреля.

"Президент Байден сейчас не имеет каких-либо планов посещать Киев. Но он ежедневно организует и координирует мир касательно доставки вооружений в Украину", - сказал он.

"Президент Байден сосредоточится на этом. Мы сейчас не планируем поездку", - добавил Салливан.

Напомним, в Белом доме заявили, что на один танк России у Украины есть 90 западных противотанковых систем.

Ранее мы писали, что США выделяют Украине 100 миллионов долларов на противотанковые системы.

Война в Украине продолжается уже 46-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 10 апреля на военном и политическом фронтах.

Ранее "Страна" анализировала главные события 45-го дня войны. Отметим, что главными событиями субботы, 9 апреля, стали появление в Харьковской области техники с буквой V - той самой, что заходила в начале войны со стороны Беларуси в Киевскую область, а затем была выведена из Украины в конце марта, неанонсированный визит в Киев британского премьера Бориса Джонсона, а также заявление ЕС о том, что война против России будет выиграна на поле боля.

Кроме того, мы разбирались с тем, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам, и как жители Восточной Европы ищут жилье в Испании из-за страха перед вторжении России.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала об итогах 45-го дня войны.