Премьер Израиля Нафтали Беннетт, который ранее заявил, что в переговорах РФ и Украины остаются большие пробелы, планирует посетить Киев и дал указание спецслужбам готовить этот визит.

Об этом сообщает израильское издание Ynet.

Пока эта поездка - вопрос не до конца решенный. Но его обсуждение активизировалось на минувших выходных.

Украинская сторона хочет приезда Беннета для демонстрации поддержки Киева со стороны Израиля.

Сам же премьер намерен ехать только в том случае, если стороны близки к достижению соглашения.

"Беннетт не поедет для фотосессии", - сообщили израильские официальные лица украинским коллегам, пишет издание The Times of Israel.

"Тем не менее, как видим, израильский премьер на всякий случай начал уже готовить свой визит (с учетом войны в Украине эта подготовка займет немалое время)", - комментирует ситуацию Telegram-канал "Политика страны".

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