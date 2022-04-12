Администрация Байдена готовится развернуть новую программу, предназначенную для украинских беженцев. Она ускорит процесс их легализации в США.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на двух чиновников администрации.

Программа призвана воплотить в жизнь обязательство Джо Байдена принять до 100 000 украинских беженцев с помощью ряда законов и с упором на воссоединение семей. Спустя более двух недель после этого обещания администрация так и не объяснила, как оно будет реализовано, однако сотни украинцев решили отправиться на американо-мексиканскую границу, чтобы попытаться въехать в страну.

Ожидается, что программа позволит временно остаться людям в стране. По словам одного из представителей администрации, для въезда в США украинцам необходимо будет заполнить заявку на спонсорство.

Также уже известно, что в программе участвуют Госдепартамент и Министерство внутренней безопасности. Подход будет аналогичен тому, который применялся к афганцам после падения Кабула.

Когда Байден объявил о программе, в США строили догадки по поводу ее воплощения. Один чиновник говорил, что Белый дом частично сосредоточится на защите уязвимых беженцев, в том числе лиц с особыми медицинскими потребностями или лиц из третьих стран, которые сами стали беженцами в Украине, чтобы избежать преследований в других местах, включая диссидентов, журналистов и представителей ЛГБТ.

По словам чиновников, цифра в 100 000 человек, которую назвал Байден в марте, не обязательно отразит количество беженцев, которые в конечном итоге будут добиваться въезда в Соединенные Штаты.

Обычный маршрут переселения беженцев в США - медленный и обременительный процесс. Часто проходят годы с того момента, когда человек подает заявление о предоставлении статуса беженца, до переселения. В марте всего 12 украинцев приехали в США по программе для беженцев. Скорее всего, они подали заявку много лет назад, задолго до того, как Россия вторглась в Украину.

После того как администрация Белого дома заявила о готовности принять в стране до ста тысяч украинцев, число беженцев, которые хотят попасть в США, резко увеличилось.

Из-за отсутствия механизмов легального въезда в США сотни украинцев скопились на границе США и Мексики в надежде прорваться вместе с латиноамериканцами.