В Польше опубликовали изменения в законодательстве, которые регламентируют условия пребывания в стране переселенцев из Украины.

Согласно нововведениям, все граждане нашей страны, переехавшие в Польшу после 24 февраля, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев.

Также устанавливаются следующие правила:

те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны зарегистрироваться в urzędzie gminy/miasta и получить ID карту (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca);

граждане Украины могут официально работать в Польше;

приехавшие в Польшу по визе или с продленной визой по причине пандемии COVID-19, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда (на тех, у кого был действительный безвиз, эта норма не распространяется, нужно делать карту);

все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.

Ранее "Страна" рассказывала, как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше.

Также мы сообщали, что из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу.