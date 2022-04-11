В Польше ввели новые нормы пребывания в стране украинских беженцев
В Польше опубликовали изменения в законодательстве, которые регламентируют условия пребывания в стране переселенцев из Украины.
Согласно нововведениям, все граждане нашей страны, переехавшие в Польшу после 24 февраля, имеют право находиться на польской территории 18 месяцев.
Также устанавливаются следующие правила:
- те, кто въехал в Польшу без загранпаспорта, должны зарегистрироваться в urzędzie gminy/miasta и получить ID карту (Tymczasowe Zaświadczenie Tożsamości Cudzoziemca);
- граждане Украины могут официально работать в Польше;
- приехавшие в Польшу по визе или с продленной визой по причине пандемии COVID-19, чье легальное пребывание в стране заканчивается после 24.02, могут остаться до конца 2022 года без права повторного въезда (на тех, у кого был действительный безвиз, эта норма не распространяется, нужно делать карту);
- все остальные обязанности и права украинцев в Польше (финансовая помощь, выдача номера PESEL, разрешение для детей получать образование, бесплатное медицинское обслуживание и т.д.) сохраняются.
Ранее "Страна" рассказывала, как украинские беженцы трудоустраиваются в Польше.
Также мы сообщали, что из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу.
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