В Офисе президента намерены за три-четыре месяца построить жилье для внутренне перемещенных лиц. Причем речь идет не о модульных домах. Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко в интервью Forbes.

"Мы построим не какие-то модульные временные сооружения, а нормальные дома в 10 регионах. Мы выбрали проекты, которые можно воплотить за три месяца. Это будут именно квартиры - в большинстве двухкомнатные, но и однокомнатные и трехкомнатные", - объяснил Тимошенко.

Однако переселенцы будут жить в этих домах только до тех пор пока не восстановят их жилье в городах, откуда они были вынуждены уехать из-за войны. А освободившиеся квартиры в новых домах отдадут военным и другим украинцам, которые стояли в очередях.

По данным Тимошенко, в планах построить несколько десятков тысяч квартир.

"В ближайший месяц государство начнет их выкупать (квартиры отстроенных, но не введенных в эксплуатацию жилых комплексов - Ред.) и предоставлять переселенцам. Все эти квартиры должны быть сразу с ремонтами, с мебелью, с бытовой техникой", - сказал Тимошенко.

В первую очередь квартиры получат те, кто сейчас размещен в спортивных залах, школах. Руководители областей составляют списки переселенцев.

Стоимость такой госпрограммы будет определена до конца нынешней недели, сообщил Тимошенко.

"Наша цель - через неделю-две выходить на фундаментные работы, не теряя время, пока идут расчеты", - добавил замглавы Офиса президента.

Напомним, за время войны из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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