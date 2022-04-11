Правительство Великобритании продолжает практически игнорировать запросы украинских беженцев на получение визы. За все время войны было удовлетворено лишь 1,5% заявок.

За это британская оппозиция и СМИ продолжают критиковать правительство, пишет The Times.

В отличие от остальных стран Европы, Лондон, который поставляет Украине много оружия, не торопится массово принимать украинцев, которые покидают дома из-за войны.

Ранее сообщалось, что из почти 80 тысяч заявок на визу Британия удовлетворила только 1200, то есть 1,5% всех заявок.

Вчера министр по делам полиции Кит Мальтхаус заявил, что процесс ускорился. И чиновники начали обрабатывать в сутки по тысяче визовых запросов из Украины.

Очевидно, что не все эти запросы будут одобрены. Поэтому вряд ли процесс приема беженцев слишком сильно ускорится.

Отметим, что Польша приняла 2,5 миллиона украинцев, а Германия - 300 тысяч.

Также неохотно статус беженца украинцам предоставляют и США - еще один главный партнер Украины.

Напомним, что по последним данным ООН, из Украины выехали уже 4,5 миллиона беженцев. Больше половины из них - в Польшу.

Война в Украине продолжается уже 47-й день. "Страна" следит за происходящим на фронте и в городах в обновляемом материале.

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Кроме того, мы сообщали, что по словам советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, вторая фаза наступления армии России уже началась. А Генштаб ВСУ утром 11 апреля сообщил, что наступление РФ на востоке, вероятно, начнется в ближайшие дни.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, нужно ли Украине в войну платить по внешним долгам.