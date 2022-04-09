Европейская комиссия выделит 1 миллиард евро на поддержку Украины и стран, принимающих беженцев, которые спасаются от войны после вторжения России.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен.

"600 миллионов из них пойдут Украине, украинским властям и частично Организации Объединенных Наций. И 400 миллионов евро пойдут в приграничные государства, которые делают такую замечательную работу и помогают беженцам, которые прибывают", - сказала глава Еврокомиссии.

Ранее "Страна" сообщала, что Евросоюз выделит полмиллиарда евро на военные нужды Украины.

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