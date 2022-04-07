Глава Европарламента Роберта Метсола прогнозирует сжатые сроки рассмотрения заявки Украины на вступление в Европейский союз.

Об этом она заявила в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"В Киеве я видела так много флагов ЕС. Для нас это момент, чтобы открыть наши объятия. Я говорила с премьер-министром Денисом Шмыгалем в Киеве о том, что они ждут списка вопросов, который должен поступить сегодня-завтра", – сказала Метсола.

Она заявила, что украинская сторона сможет ответить на вопросы через четыре дня.

"Конечно, потом мяч снова на нашей стороне, и здесь в игру вступает Европейский парламент. Мы сделаем все, чтобы был сделан каждый шаг. Я думаю, что если украинцы предоставят нам очень быстро ответы, то временные рамки будут тоже более узкими, чем в других ситуациях", - объяснила президент Европарламента.

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

По мнению британского авторитетного журнала The Economist, для вступления в Евросоюз Украине понадобятся годы.

Ранее "Страна" анализировала, насколько реальны перспективы Украины стать членом Евросоюза.

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