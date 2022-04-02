"Для того, чтобы стать членом ЕС, Украине понадобятся годы" - под таким заголовком вышла сегодня большая статья в британском авторитетном журнале The Economist. Подзаголовок материала гласит: "Лучше начинать работать над этим сейчас".

По мнению автора материала, путь Украины в ЕС будет непростым и долгим.

"Членство в Евросоюзе, как и брак, двойственное: либо ты есть, либо тебя нет. В отличие от брака, чтобы попасть туда, нужно немного романтики. Украина почувствовала это в 2013 году, когда она заключила "соглашение об ассоциации" с блоком, по сути - соглашение, подразумевающее, что обе стороны остаются в сердечных отношениях, пока обдумывают более тесный союз", - замечает The Economist.

Главная мысль, к которой сводится публикация, следующая: многое нужно сделать, чтобы Украина вступила в ЕС. Ей нужно отбиться от России, достичь приемлемого мира, а затем улучшить то, что до начала войны представляло собой явно неоднородный список реформ. Если все это удастся, допустить в клуб европейски настроенную Украину будет не одолжением для Киева, как, кажется, думают некоторые более чопорные государства-члены, но благом для Европы.

Журнал напомнил, что для вступления Украины в сообщество нужно согласие всех 27 членов по всем вопросам, касающимся расширения ЕС. Многие хотят дать Украине "европейскую перспективу". Восточноевропейские государства хотели бы, чтобы она официально считалась кандидатом на членство. Однако это наталкивается на нежелание со стороны старожилов, таких как Нидерланды и Дания, а также вялую поддержку Франции. Таким образом, ЕС пока соглашается только "поддерживать Украину в следовании ее европейскому пути", что на практике означает бездейсвтие и отсутствие конкретных шагов.

Напомним, председатель Европарламента недавно пообещала, что Украина станет кандидатом в Евросоюз официально и быстро.

Ранее "Страна" анализировала, насколько реальны перспективы Украины стать членом Евросоюза.