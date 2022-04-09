Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантический интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может получить статус кандидата в ЕС уже в июне этого года.

Соответствующий пост она опубликовала у себя в Twitter.

"Украина получила анкету членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне. Это часть нашего выздоровления и победы над русским агрессором, который хочет изменить демократический курс Украины", - говорится в сообщении.

Вчера во время визита в Киев глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала Зеленскому опросник, заполнение которого является необходимым шагом для предоставления Украине статуса кандидата в ЕС.

Ранее представители Евросоюза неоднократно заявляли, что главным условием начала движения Украины к вступлению в ЕС является окончание войны.

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