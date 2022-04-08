ЕС выделит дополнительные полмиллиарда евро на военную помощь Украине
Евросоюз выделит полмиллиарда евро на военные нужды Украины. Об этом написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель.
Он подчеркнул, что благодаря поддержке Джозефа Борреля - верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - принято решение пополнить фонд военной поддержки нашей страны еще на 500 миллионов евро.
"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 миллиардов уже предоставленную ЕС поддержку в закупке военной техники для Украины", - рассказал глава Европейского совета.
Скриншот: Twitter/Charles Michel
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