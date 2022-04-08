Евросоюз выделит полмиллиарда евро на военные нужды Украины. Об этом написал в Twitter президент Евросовета Шарль Мишель.

Он подчеркнул, что благодаря поддержке Джозефа Борреля - верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности - принято решение пополнить фонд военной поддержки нашей страны еще на 500 миллионов евро.

"После быстрого одобрения это увеличит до 1,5 миллиардов уже предоставленную ЕС поддержку в закупке военной техники для Украины", - рассказал глава Европейского совета.

Скриншот: Twitter/Charles Michel



Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

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