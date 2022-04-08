Европарламент создал новый аккаунт в соцсети Twitter, в котором будет публиковать новости на украинском языке.

Первое сообщение вместе с объявлением об этом появилось сегодня вечером.

"Вместе мы добьемся успеха: добро пожаловать на новую страницу Европарламента в Twitter на украинском языке! Здесь вы узнаете последние новости о том, как ЕС поддерживает Украину в ее борьбе", - говорится в сообщении от имени президента Европарламента Роберты Метсолы.

Как писала "Страна", в Украину приехали с визитом председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель. Фон дер Ляйен заявила, что сейчас цель - представить заявку Украины в Европейский Совет о вступлении в сообщество этим летом.

Война в Украине продолжается уже 44-й день. Мы следим в обновляемом материале за тем, что происходит 8 апреля на военном и политическом фронте.

"Страна" анализировала главные события 43-го дня войны. Все громче начали звучать прогнозы о большом сражении на Донбассе, из региона массово уезжают люди. А представитель президента Турции Реджепа Эрдогана заявил, что не ожидает серьезного прорыва в переговорах между Москвой и Киевом в ближайшую неделю.

Также мы писали о том, как в Украине начал работать закон о труде в военное время.

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Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, с какими проблемами сталкиваются украинские беженцы.