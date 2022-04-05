Главный исполнительный директор Tesla Илон Маск купил 9,2% акций Twitter и вошел в совет директоров компании.

Об этом написал главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал.

"Рад сообщить, что мы берем Илона Маска в наш совет директоров! В разговорах с Илоном в последние недели мы поняли, что он принесет большую ценность нашему совету директоров", - написал Агравал.

В свою очередь Маск ответил, что ожидает работу в совете компании, чтобы "делать значительные улучшения в работе Твиттера в последующие месяцы".

Ранее мы писали, что знаменитый "интернет Илона Маска" Starlink станет общедоступным в Украине. Доступ к нему был предоставлен еще в конце февраля, но оборудование использовалось только для критической инфраструктуры и военными.

"Страна" подробно рассказывала, что такое Starlink и как он работает.

При этом сам Маск заявил, что Starlink осталась единственной не-российской системой телекоммуникаций в Украине.

Также мы писали, что Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.