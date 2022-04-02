Знаменитый "интернет Илона Маска" Starlink станет общедоступным в Украине. Доступ к нему был предоставлен еще в конце февраля, но оборудование использовалось только для критической инфраструктуры и военными.

Об этом сообщается на сайте Госспецсвязи.

Теперь интернет сделают доступным и для простых украинцев через существующих мобильных операторов. Хотя дату запуска пока не уточняют.

"Госспецсвязи и Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и предоставление услуг почтовой связи, разработали распоряжение, которое обеспечит нормирование использования спутникового интернета SpaceX Starlink мобильными операторами для обеспечения абонентов связью и интернетом", – говорится в сообщении Госспецсвязи.

"Страна" подробно рассказывала, что такое Starlink и как он работает.

При этом сам Маск заявил, что Starlink осталась единственной не-российской системой телекоммуникаций в Украине.

Также мы писали, что Илон Маск отказался блокировать через интернет StarLink российские информационные агентства.