Лондонская точка обмена трафиком LINX отключает ключевых российских провайдеров Ростелеком и МегаФон от международного обмена трафиком, сообщил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров у себя в Telegram.

"Теперь трафик пойдет через Азию, так что ожидаются джитеры, задержки, падения пингов", - заявил Федоров.

(Джиттер - отклонение цифрового сигнала от изначальных положений. Пинг - время ответа компьютера на запрос. То есть, время между отправкой пакета данныхи его получением. Т.е. чем больше время отклика, тем дольше загружаются веб-страницы)

В пресс-службе "Мегафона" отрицают, что отключение повлияет на качество предоставления сервисов.

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