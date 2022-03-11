Видеохостинг YouTube заявляет, что немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа во всем мире. Однако системам платформы потребуется время, чтобы наладить работу.

Об этом сообщает YouTube Insider в Twitter.

Вместе с тем, YouTube продолжит удалять недостоверный контент о вторжении России в Украину, который "отрицает или преуменьшает четко задокументированные события насилия".

"Мы удалили более 1000 каналов и более 15 000 видео за нарушение не только нашей политики в отношении разжигания ненависти, но и нашей политики в отношении дезинформации, графического контента и многого другого", – сказано в сообщении.

Ранее мы писали о том, что в YouTube заявили, что теперь российские пользователи не будут видеть рекламу, а значит их просмотры не монетизируются (за них не будут платить создателям контента).

Между тем, стало известно, что вслед за Facebook в России могут заблокировать и вторую соцсеть корпорации Цукерберга "Мета" - Instagram.

За ситуацией в Украине и вокруг нее сегодня, 11 марта, "Страна" следит в обновляемом материале.

Ранее мы подробно рассказывали о том, что происходило в Украине 10 марта, на пятнадцатый день войны.

Кроме того, мы сообщали, что Кулеба и Лавров вчера провели в Турции переговоры, однако стороны не договорились о прекращении огня в Украине.

Также мы подробно рассказывали об итогах этого дня: переговорах Лаврова и Кулебы в Турции, ситуации на фронте, а также возможных вариантах развития событий.

В телеграм-канале "Политика Страны" - главные новости, карта боевых действий, фото, видео.

Из Киева и регионов продолжается эвакуация местных жителей. По ссылке - правила приема украинских беженцев в ЕС.

Олеся Медведева в блоге "Ясно. Понятно" рассказывала о том, что на самом деле сейчас происходит на Чернобыльской АЭС, которую контролируют войска РФ и об обесточивании которой на днях сообщали в "Укрэнерго".