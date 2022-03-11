YouTube немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа во всем мире
Видеохостинг YouTube заявляет, что немедленно начинает блокировку каналов российских государственных медиа во всем мире. Однако системам платформы потребуется время, чтобы наладить работу.
Об этом сообщает YouTube Insider в Twitter.
Вместе с тем, YouTube продолжит удалять недостоверный контент о вторжении России в Украину, который "отрицает или преуменьшает четко задокументированные события насилия".
"Мы удалили более 1000 каналов и более 15 000 видео за нарушение не только нашей политики в отношении разжигания ненависти, но и нашей политики в отношении дезинформации, графического контента и многого другого", – сказано в сообщении.
Ранее мы писали о том, что в YouTube заявили, что теперь российские пользователи не будут видеть рекламу, а значит их просмотры не монетизируются (за них не будут платить создателям контента).
Между тем, стало известно, что вслед за Facebook в России могут заблокировать и вторую соцсеть корпорации Цукерберга "Мета" - Instagram.
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